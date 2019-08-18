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Adana'da polisten "şok" uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 09:16 | Son Güncelleme

Çeşitli birimlerin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, aranan 17 kişi yakalandı

Adana'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen "şok" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, kent genelindeki yollarda ve umuma açık yerlerde gerçekleştirilen "şok" uygulamasında
Asayiş, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Trafik Denetleme Şube müdürlüklerinden çok sayıda personel görev aldı.

Ekipler, uygulamanın yapıldığı noktalarda güvenlik önlemleri alarak, şüpheli araçları durdurup arama gerçekleştirdi.

Denetimlerde 6 bin 332 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı. Ayrıca 5 iş yeri ve 12 umuma açık yer denetlenirken, 2 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.

Uygulamada 2 bin 874 araç kontrol edilirken, 26 araç trafikten menedildi. Toplamda 169 araca 86 bin 63 lira para cezası kesildi.

Denetimlerde başka illerde kayıtlı 43 Suriye uyruklu kişiyi izinsiz taşıyan 9 araç sürücüsüne 53 bin 62 lira para cezası uygulandı.

Kontroller sırasında 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 41 fişek, 3 ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca ve ona ait 15 fişek, 51 gram kannaboid uyuşturucu maddesi, 11 gram esrar, 2,97 gram eroin, 3 kök Hint keneviri ele geçirildi.

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adana Emniyet polis Uygulama

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