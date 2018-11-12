Adana'da pompalı tüfekle bara giren kişi yakalandı

Adana'da bir bara pompalı tüfekle giren kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Obalar Caddesi'nde bir kişinin elindeki pompalı tüfekle bara girdiği ihbarı üzerine olay yerine Seyhan Devriye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Bar çevresinde önlem alan ekipler, şüpheliyi bar kapısından çıktığı sırada yakaladı.
Gözaltına alınan ve Suriye uyruklu olduğu tespit edilen M.H, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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