Adana’da Portakal Çiçeği Karnavalı coşkusu

Adana’da 7 Nisan akşamına kadar devam edecek olan ’Nisan’da Adana’da 7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’ coşkuyla devam ediyor.

Kenti büyük bir şölen alanına çeviren ’Nisan’da Adana’da 7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nda düzenlenen etkinliklere katılan vatandaşlar coşkuya ortak olurken, rengarenk giysileriyle sokak ve caddeleri doldurdu. Kentin önemli caddelerinde ve karnaval alanında büyük yoğunluk yaşanıyor. Ziyaretçiler, bir yandan karnaval alanında portakal çiçeği temalı el yapımı ürünlerin bulunduğu stantları ziyaret ederken bir yandan da çeşitli lezzetleri tatma imkanı buldu.

Rengarenk görünen karnavalı çok beğendiğini ifade eden ziyaretçilerden Gizem Kemal, "Şehir dışından geliyorum ve karnaval çok keyifli geçiyor. Gerçekten Adana’nın atmosferi bambaşka. Karnavalı tamamen hissediyoruz. Herkes doyasıya eğleniyor, insanlar kafasına taçlar alıp takıyor. Rengarenk bir karnaval. Bence her şehrin kendine özgü bir karnavalı olmalı” dedi.

Karnaval alanında el yapımı ürünler satan Nazan Uğurludemir ise “Çok güzel hareketli bir karnaval. Adana’da ayrı bir hava var. Şehir dışından özellikle Mersin, Gaziantep, Hatay ve İzmir’den gelenler var” diye konuştu.

63 yaşındaki Makbule Orel isimli vatandaş da "Adana’da bu karnavalı müthiş şekilde yaşıyoruz. Bütün Türkiye’yi, dünyayı buraya bekliyoruz. Bu karnavalı kaçırmasınlar. Çok memnunuz herkes stresini atıyor” şeklinde konuştu.