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Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 15:37 | Son Güncelleme

Havaların ısınmasıyla şehrin hemen her yerini süsleyen portakal çiçeklerinden adını alan karnaval renkli görüntülere sahne oluyor - Caddelere kurulan mangallarda pişirilen kebabı tadan ziyaretçiler, turuncu rengin hakim olduğu stantlardaki yöresel ürünlere de yoğun ilgi gösteriyor

"Nisan'da Adana'da" temasıyla bu yıl 7. kez düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı yoğun ilgi görüyor.

Kent merkezinde bu yıl 3-7 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen karnaval, turizmciler ve esnafın yüzünü güldürüyor.

Havaların ısınmasıyla şehrin hemen her yerini süsleyen ağaçlarda açan portakal çiçeklerinden adını alan karnaval, renkli görüntülere sahne oluyor. Adeta adım atacak yer olmayan caddelere kurulan mangallarda pişirilen kebabı tadan ziyaretçiler, turuncu rengin hakim olduğu stantlardaki yöresel ürünlere de yoğun ilgi gösteriyor.

Özellikle karnaval kapsamında hazırlanan portakal ve çiçek figürlü taçlardan satın alanlar, Adana kebabı yapılan stantlar önünde de yoğunluk oluşturuyor.

Kebap ustası Hasan Hak, gün içinde yaklaşık 2 bin kişilik kebap hazırladıklarını belirterek "Ziyaretçilerin ilgisi oldukça yüksek. Bizler de yoğun çalışarak bu talebi karşılamaya çalışıyoruz." dedi.

- Portakallı dondurmaya ilgi

Karnaval kapsamında Atatürk Parkı'nda kurulan stantta dondurma satan Zafer Çekmez de çilekli, vişneli ve limonlu dondurmanın yanı sıra karnavalın simgesi olan portakala da dondurma çeşitleri arasında yer verdiklerini söyledi. Çekmez, sıcak havanın kendisini Adana'da hissettirmeye başladığını aktararak "Bu nedenle standımızın önünde uzun kuyruk oluştu. Müşterilerimiz portakallı dondurmaya da büyük ilgi gösterdi ve beğenerek bunu tüketiyorlar." ifadesini kullandı.

Kentte yaşayanları yeni bir soğuk lezzetle tanıştıran Meriç Sanrı ise "Ejderha Nefesi" isimli azot gazıyla dondurulmuş cips ve kurabiyeleri üzerine çeşitli tatlı soslar dökerek servis ediyor. Sanrı, bunun kentte yeni bir tat olduğunu, Adanalıların da bunu çok sevdiğini ve yoğun ilgi gösterdiğini dile getirerek karnavalın esnafın yüzünü güldürdüğünü kaydetti.

Ziyaretçilerden Nazmiye Tör ve Seçil Özuçar da karnavalın coşkulu geçtiğini, yöresel ürünlerden satın alarak hazırlanan özel alanlarda bol bol fotoğraf çektiklerini anlattı.

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"ejderha nefesi" adana dondurma Kebap Portakal Çiçeği Karnavalı yoğunluk

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