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Adana'da provokasyon iddiasıyla gözaltına alınan 38 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 11:47 | Son Güncelleme

ADANA'da, 11 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiasıyla sosyal medya yaptıkları paylaşımlarla halkı galeyana getirip, yabancı uyruklu kişilerin işyerleri ve evlerine zarar verilmesine neden olduğu öne sürülen kişilere yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 138 kişiden 7'si kadın 38'i adliyeye sevk edildi, 100 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adana'da provokasyon iddiasıyla gözaltına alınan 38 kişi adliyede

Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA'da, 11 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiasıyla sosyal medya yaptıkları paylaşımlarla halkı galeyana getirip, yabancı uyruklu kişilerin işyerleri ve evlerine zarar verilmesine neden olduğu öne sürülen kişilere yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 138 kişiden 7'si kadın 38'i adliyeye sevk edildi, 100 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Olay, Perşembe günü, merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi 38070 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, A.K., aynı mahallede oturan 11 yaşındaki erkek çocuğunu okul çıkışı evine götürüp taciz etti. Olay mahalleyi ayağa kaldırdı. Yüzlerce kişi, A.K.'nin oturduğu ileri sürülen evi yakmak istedi. Polisin biber gazıyla müdahale etmesiyle kalabalık dağıldı. Olayın ardından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda şüphelinin yabancı uyruklu olduğu iddia edilince olaylar yeniden alevlendi. Çevre mahallelerde toplanan yüzlerce kişi, gruplar halinde yabancı uyruklu kişilerin iş yerleri ve araçlarına saldırıp, zarar verdi. Çevik kuvvet, terörle mücadele, asayiş ve özel harekat polisleri, öfkeli kalabalığı güçlükle dağıtıldı.
Halkın sokağa çıkıp, yabancı uyruklu kişilerin mallarına zarar verilmesine neden olan provoke edici paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 138 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerden 100'ü ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 7'si kadın 38 kişi ise nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Adana'da provokasyon iddiasıyla gözaltına alınan 38 kişi adliyedeAdana'da provokasyon iddiasıyla gözaltına alınan 38 kişi adliyedeAdana'da provokasyon iddiasıyla gözaltına alınan 38 kişi adliyedeAdana'da provokasyon iddiasıyla gözaltına alınan 38 kişi adliyede

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