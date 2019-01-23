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ADANA'DA PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI OLAN GENÇ, KENDİNİ CANLI BOMBA OLARAK İHBAR ETTİ

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 07:42 | Son Güncelleme

  ADANA’da psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen A.S.D.

ADANA’da psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen A.S.D. (29), ankesörlü telefondan polisi arayarak kendisini canlı bomba olarak ihbar etti. İhbar sonrası polis, alarma geçerken, gerçek ise A.S.D yakalandıktan sonra ortaya çıktı.

Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Otogar’da meydana geldi. Otogardaki ankesörlü telefondan 155’i arayan bir kişi, kendisinin canlı bomba olduğunu belirtip, kendi eşkâlini polise yazdırdı. İhbar sonrası otogara çok sayıda polis sevk edildi. Eşkal doğrultusunda otogarda arama yapan polis, ihbarı veren kişiyi bulup, gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde ve elindeki laptop çantasında arama yapan polisler, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Yapılan kimlik tespitinde adının A.S.D. olduğu belirlenen şüphelinin psikolojik rahatsızlığının bulunduğu öğrenildi. Şakirpaşa Polis Merkezi’ne götürülen şüphelinin polis aracına bindirilirken “O muhtar olursa, ben vali olurum” demesi dikkat çekti.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü
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- Otogarın dış görüntüsü
- Otogarın içinden görüntü
- Şüphelinin polis noktasından çıkartılışı
- Şüphelinin polis nezaretinde polis aracına götürülmesi
- Şüphelinin “O muhtar olursa, ben vali olurum” demesi
- Şüphelinin polis aracına binmesi
- Polis aracının gidişi

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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