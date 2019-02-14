Adana'da restorasyonu yapılan müzenin duvarı çöktü

Restorasyonu yapılan Adana Müze Kompleksi içerisindeki Tarım Müzesi'nin duvarının çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı.
Kompleksin ikinci etabında yer alan Tarım Müzesi'nde işçilerin restorasyon çalışması sırasında henüz bilinmeyen nedenle bina duvarı çöktü.
İskelenin üzerine çöken duvarın altında kalarak yaralanan 5 işçi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın sebebini araştırdıklarını belirterek, "Yaralanan 5 işçimiz tedaviye alındı. Göçük altında kalan işçimiz yok." ifadesini kullandı.
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