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Adana'da restorasyonu yapılan müzenin duvarı çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 14:47 | Son Güncelleme

Tarım Müzesi'nin duvarının çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı

Adana'da restorasyonu yapılan müzenin duvarı çöktü

Restorasyonu yapılan Adana Müze Kompleksi içerisindeki Tarım Müzesi'nin duvarının çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı.

Kompleksin ikinci etabında yer alan Tarım Müzesi'nde işçilerin restorasyon çalışması sırasında henüz bilinmeyen nedenle bina duvarı çöktü.

İskelenin üzerine çöken duvarın altında kalarak yaralanan 5 işçi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın sebebini araştırdıklarını belirterek, "Yaralanan 5 işçimiz tedaviye alındı. Göçük altında kalan işçimiz yok." ifadesini kullandı.

Adana'da restorasyonu yapılan müzenin duvarı çöktü

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