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Adana'da riskli yapıların sayısı belli değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 12:48 | Son Güncelleme

İNŞAAT Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Zekeriya Turanbayburt, kentsel dönüşüm için yapılan başvurular dışında Adana'daki riskli yapıların sayısının tespit edilemediğini söyledi.

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- İNŞAAT Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Zekeriya Turanbayburt, kentsel dönüşüm için yapılan başvurular dışında Adana'daki riskli yapıların sayısının tespit edilemediğini söyledi.

Kentte bugüne kadar envanteri çıkarılmış riskli yapıların sayısının belli olmadığını açıklayan Zekeriya Turanbayburt, “1950-60-70 yılları arasında yapılan yapıların birçoğu mühendislik hizmeti almamıştır. Mühendislik hizmeti almamış her yapıda risk vardır. Zaten bir de deprem bölgesinde olduğumuz için bu durumun bizi daha fazla kaygılandırması gerekiyor. Bu konuda bir araştırma, doküman elimizde yok. Kentsel dönüşüm için yapılan başvurular dışında elimizde bir rakam yok. Bence yıllara göre ayrılırsa hiç değilse elimizde bir envanter olur” dedi.

'KENTİN DOĞRU ORGANİZE EDİLMESİ LAZIM'

1998 yılında meydana gelen, 145 kişinin yaşamını yitirdiği Ceyhan depreminin ardından Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi, Dağlıoğlu, Kocavezir gibi kentin güneyindeki mahallelerdeki yapılarda güçlendirmeler yapıldığını ancak bu çalışmaların yeterli olmadığını anlatan Turanbayburt, “Türkiye genelinde yüzde 60 gibi bir kaçak yapı oranı var. Ülke genelinde rakam böyleyken, Adana’da da buna yakın bir rakam söylemek mümkün olabilir. Çünkü özellikle güney bölgelerde kaç tane var onu bile bilmiyoruz. Bunlar bilinirse bir çözümü olabilir ama bilinmezse olası bir depremde hasarın büyük olabileceğini söylemek mümkün. Dolayısıyla, bu hasardan en fazla etkilenen insanlar olacak. Biz her zaman şunu söyleriz, kent, insanlar içindir. İnsanların yaşadığı bir yerde kentin doğru organize edilebilmesi lazım” diye konuştu.

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