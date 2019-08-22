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Adana'da rögardan düşen köpek yavruları kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 01:16 | Son Güncelleme

Adana'da rögardan düşen köpek yavruları kurtarıldı

Adana'da rögardan düştükleri yerde mahsur kalan 3 köpek yavrusu ekiplerce kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam İlçesi Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesindeki rögardan köpek sesi geldiğini duyan çevredekiler durumu ilgililere bildirdi.

Olay yerine gelen Adana İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, 3 köpek yavrusunun rögardan düştüğünü tespit etti. Merdiven yardımıyla rögardan inen AFAD görevlisi köpek yavrularını bulunduğu yerden kurtardı.

Yaralı olmadığı belirlenen yavrular daha sonra anne köpekle buluşturuldu.

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adana köpek yavrusu kurtarma rögar

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