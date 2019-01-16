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Adana'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 03:28 | Son Güncelleme

Adana'da sağanak

Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı araçlar yollarda oluşan su birikintilerinde kaldı.

Akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle merkez Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki ana arterlerde ve ara sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücüler yollarda biriken suda araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Su birikintileri yüzünden trafikte kalan bazı araç sürücüleri de bir süre kurtarılmayı bekledi.

Bazı evlerin de su bastığı kentte sağanak yer yer devam ediyor.

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