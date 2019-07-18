Adana'da sağanak etkili oldu

Adana'da yaklaşık bir saat süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, kentin bazı noktalarında hasarlı kazalar meydana geldi.

Su birikintileri dolayısıyla araçlar ilerlemekte zorlandı, bazı araçlar yolda kaldı. Ayrıca biriken su nedeniyle yayalar yolun karşısına geçmekte güçlük çekti.

Bazı vatandaşlar biriken sularda kalan araçların sürücülerine yardım etti.

Sokaklarda rögarlar taştı, bazı iş yerlerini su bastı. Esnaf iş yerine dolan suları tahliye etmeye çalışıyor.

