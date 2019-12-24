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Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 07:49 | Son Güncelleme

Kent merkezinde gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle oluşan su birikintisinde bozulan servis aracının yolcuları bir süre mahsur kaldı - Yüreğir ilçesindeki bir okulun bulunduğu sokağın su ile dolması sonucu bazı öğrenciler binaya giriş yapamadı

Adana'da kentte etkili olan sağanak sonucu oluşan su birikintileri hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı noktalarında hasarlı kazalar meydana geldi.

Su birikintileri dolayısıyla araçlar ilerlemekte zorlanırken arıza yapan bir servis aracındaki yolcular bir süre mahsur kaldı. Ardından araçtan inen yolcular biriken su nedeniyle yolun karşısına geçmekte güçlük çekti.

Merkez Yüreğir ilçesindeki bir okulun öğrencileri de binanın bulunduğu sokaktaki su birikintisi nedeniyle okula giremedi.

Rögarlarda taşma meydana gelirken belediye ekiplerinin çalışması sürüyor.

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