HABER

Adana’da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 08:19 | Son Güncelleme

 ADANA’da dünden beri aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA’da dünden beri aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Baskınların yaşandığı bölgelerde çok sayıda araç, suda mahsur kaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün dün su baskınları ve sel riski uyarısında bulunduğu Adana’da, sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Dünden bu yana aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle kentin farklı bölgelerinde sokak ve caddelerde su baskınları yaşandı. Merkez Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde etkili olan su baskınlarında çok sayıda araç suda kaldı. Sarıçam ilçesi İncirlik Yeni Mahalle Atatürk Caddesi’nde servis minibüsüyle suda kalan İlker Oflaz’ın imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Servisteki işçilerin itfaiye yardımıyla araçtan indirildiğini anlatan Oflaz, minibüsün bir anda durduğunu ve çalışmadığını söyledi. Suda kalan bazı otomobillerin ise itilerek çıkartıldığı görüldü.
Yağmurun etkisini sürdürdüğü Adana’da ekiplerin can ve mal kaybını önlemek için büyük çaba sarf ettiği bildirildi.

FOTOĞRFALI

PARTNER8 gün sonra zam geliyor!8 gün sonra zam geliyor!
Karadeniz'de 26 noktada yangın: 5 ev yandı, tarım arazileri zarar gördü (2)- YenidenKaradeniz'de 26 noktada yangın: 5 ev yandı, tarım arazileri zarar gördü (2)- Yeniden
Adana’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkilediAdana’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

Aliyev'den Türkiye tepkisi: Büyük adaletsizlik

Aliyev'den Türkiye tepkisi: Büyük adaletsizlik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ulusal Akıllı Şehirler' Genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ulusal Akıllı Şehirler' Genelgesi

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Protesto ediyoruz

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Protesto ediyoruz

Hadise göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Hadise göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'da Su-57 uçağı düştü

Rusya'da Su-57 uçağı düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 11 köy belediye sınırlarına dahil edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüzel kişilikleri kaldırıldı

Endonezya'da otobüsün nehre yuvarlanması sonucu 25 kişi öldü

Otobüsün nehre yuvarlanması sonucu 25 kişi öldü

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla 'Ulusal Akıllı Şehirler' Genelgesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ulusal Akıllı Şehirler' Genelgesi

Okul sıralarında 'kimyasal' tehlikesi! Bu uyarılara dikkat

Okul sıralarında 'kimyasal' tehlikesi! Bu uyarılara dikkat

Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.