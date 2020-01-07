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  4. Adana'da sağanak; metrekareye 80 kilogram yağış düştü

Adana'da sağanak; metrekareye 80 kilogram yağış düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 10:37 | Son Güncelleme

ADANA'da, dün sabah başlayan şiddetli yağmur, bugün de etkili olurken, cadde ve sokaklar, göle döndü.

Can ÇELİK- Anıl ATAR/ADANA, (DHA) - ADANA'da, dün sabah başlayan şiddetli yağmur, bugün de etkili olurken, cadde ve sokaklar, göle döndü. Kentte, dün metrekareye 80 kilogram yağış düştü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu' kodlu yağış uyarısında bulunduğu Adana'da, dün sabah başlayan sağanak, bugün de etkili oldu. Kentte, dün metrekareye 80 kilogram yağış düşerken, bazı mahallelerdeki cadde ve sokaklar, bugün de göle döndü.
AMBULANS KAZA YAPTI
Şiddetli yağışın etkili olduğu merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'nda, 01 ACL 300 plakalı ambulans, ara yoldan çıkan Recep Çetin (60) yönetimindeki 16 JNV 89 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Sağanak nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu yolda yaklaşık 100 metre sürüklenen ambulans, devrildi. Ambulansın içindeki 2 sağlık çalışanı, yaralanırken, hafif ticari aracın sürücüsü Çetin ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince başka ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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