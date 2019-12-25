HABER

Adana'da sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar botla kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 05:44 | Son Güncelleme

Adana'da sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar botla kurtarıldı

Adana'da yoğun sağanağın neden olduğu su baskını sonucu evlerinde mahsur kalan biri engelli 9 kişi, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde su baskınları nedeniyle evlerinde mahsur kalanların olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, farklı evlerde mahsur kalan biri engelli 9 kişiyi botlarla kurtardı.

Sokak çıkışına kadar yaklaşık 100 metre botla taşınan mağdurlar daha sonra polis araçlarıyla yakınlarının evlerine götürüldü.

Ekiplerin kent genelinde meydana gelen su baskınlarıyla mücadele çabaları sürüyor.

Müftüden milli piyango ve yılbaşı için çok tartışılacak sözler Müftüden milli piyango ve yılbaşı için çok tartışılacak sözler
Sokaklar 1 metre su altında kaldı, mahsur kalan 9 kişi botla kurtarıldıSokaklar 1 metre su altında kaldı, mahsur kalan 9 kişi botla kurtarıldı
Özel harekat polisi kendi tüfeğiyle şehit oldu!Özel harekat polisi kendi tüfeğiyle şehit oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana bot kurtarma sağanak

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Özel harekat polisi bakım yaptığı tüfek ateş alınca şehit oldu!

Özel harekat polisi kendi tüfeğiyle şehit oldu!

Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeni enstitü ve fakülteler kuruldu

Erdoğan onayladı! Yeni enstitü ve fakülteler kuruldu

Şişli'de feci kaza! Ticari taksi hurdaya döndü!

Şişli'de feci kaza! Ticari taksi hurdaya döndü!

İstanbul'da korkutan yangın! Gecekondu alev topuna döndü!

İstanbul'da korkutan yangın! Gecekondu alev topuna döndü!

Garajda park halindeki araç alev alev yandı!

Garajda park halindeki araç alev alev yandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.