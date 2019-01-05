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Adana'da sağanak taşkına neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 16:23 | Son Güncelleme

Ceyhan ilçesinde Mercin Deresi'nin taşması sonucu su baskınları yaşandı, bazı tarım arazileri sular altında kaldı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sağanak taşkına yol açtı.

İlçede iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle Altıgöz Mahallesi'nden geçen Mecrin Deresi taştı.

Su baskınları yaşanan mahallenin yanı sıra ilçe genelindeki bazı tarım arazileri de zarar gördü.

Altıgöz Mahallesi Muhtarı Mehmet Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 gündür aralıksız süren yağışlar nedeniyle evlerin çevresinin suyla kaplandığını söyledi.

Meteorolojinin sağanak yağış uyarısını dikkate alarak yağışlar öncesi 9 evi tahliye ettiklerini belirten Kılınç, "Jandarma ve itfaiye ekipleri mahalleye gelerek uyarılarda bulundu. Yağışların devam etmesi halinde diğer evlerde de su baskınları yaşanabilir." ifadesini kullandı.

Mahalle sakinleri de yağıştan ve derenin taşmasından dolayı tarlalarının sular altında kaldığını, mağdur olduklarını dile getirdi.

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sağanak Su yağış

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