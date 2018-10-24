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Adana'da sağanak ve şiddetli rüzgar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 23:01 | Son Güncelleme

Kentte etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu, ağaçlar devrildi - Devrilen ağaçlar çok sayıda araçta maddi hasara neden oldu

Adana'da etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar, bazı sokak ile caddelerde su birikintileri oluşmasına ve ağaçların devrilmesine yol açtı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su birikintisi oluştu.

Şiddetli rüzgar nedeniyle de şehir merkezinde çok sayıda ağaç devrildi. Merkez Seyhan ilçesi Uğur Mumcu Meydanı'ndaki kavşakta bulunan demir süs kulesi de şiddetli rüzgarda devrildi.

Devrilen ağaçlar çok sayıda araçta maddi hasar oluşmasına neden oldu.

Su birikintisi ve devrilen ağaçlar nedeniyle araç sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

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