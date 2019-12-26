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  4. Adana'da sağanak ve taşkınlar hayatı olumsuz etkiliyor

Adana'da sağanak ve taşkınlar hayatı olumsuz etkiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 09:43 | Son Güncelleme

Bazı okulların bahçeleri ile sokaklar, caddeler, ev ve iş yerleri su altında kaldı

Adana'nın Karataş ilçesinde etkisini sürdüren sağanak taşkınlara neden oldu, bazı okulların bahçeleri ile sokaklar, caddeler, ev ve iş yerleri su altında kaldı.

Sağanak nedeniyle Mehmet Akif Ortaokulunun bahçesi ile bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kemaliye Mahallesi sakinleri de su baskınları yüzünden zor anlar yaşadı, mahalle muhtarı Mehmet Alice sokakta kayıkla ilerlemeye çalıştı.

Alice, evlerinde hasar oluşan mahalle sakinlerini kayıkla ziyaret etti.

İlçedeki tarım arazileri de su altında kaldı.

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adana sağanak

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