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Adana'da sağanakta devlet hastanesinin tavanından sular aktı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 18:46 | Son Güncelleme

ADANA'da sağanak yağışla birlikte Seyhan Devlet Hastanesi'nin tavanından sular aktı.

Adana'da sağanakta devlet hastanesinin tavanından sular aktı

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da sağanak yağışla birlikte Seyhan Devlet Hastanesi'nin tavanından sular aktı.
Öğle saatlerinde kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle ağaçların otomobillerin üzerine devrildiği Adana'da, Seyhan Devlet Hastanesi'nin tavanından sular aktı. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, hastalar ve yakınları duruma tepki gösterirken, temizlik görevlileri ise paspasla suyu tahliye ediyor. Bazı kişilerin de sedyedeki hastalarını su akmayan bölümlere taşıdığı görülüyor.

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Adana'da sağanakta devlet hastanesinin tavanından sular aktıAdana'da sağanakta devlet hastanesinin tavanından sular aktı

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