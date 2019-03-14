HABER

Adana'da Sağlık Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 16:24 | Son Güncelleme

Adana Valisi Mahmut Demirtaş: - "Son 17 yılda sağlık sektöründe gerçekleştirilen yatırımlar, sosyal devlet olmanın ve sağlıkta yaşanan değişimle dönüşümün en büyük ispatıdır" - Prof. Dr. Canan Karatay: - "Kebabın en büyük lezzeti içerisine konulan kuyruk yağından gelir. Tüketilirse şişmanlıktan kurtulursunuz, sağlığınıza kavuşursunuz, felç, tansiyon, kalp hastası olmazsınız"

Adana'da kamu ve özel hastanelerle, sağlık merkezlerinin stantlarının yer aldığı, sağlıklı yaşam ürünlerinin sergilendiği "Sağlık Festivali" başladı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, TÜYAP Adana Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki törende yaptığı konuşmada, insan hayatını her türlü duygu ve düşüncenin üzerinde tutarak, hizmet sunan tüm doktorların ve sağlık personellerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Sağlık ihtiyaçlarının giderilmesinin, hizmetlerin etkin ve yaygın bir biçimde karşılanmasının, sosyal devlet olmanın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Demirtaş, "Son 17 yılda sağlık sektöründe gerçekleştirilen yatırımlar, sosyal devlet olmanın ve sağlıkta yaşanan değişimle dönüşümün en büyük ispatıdır. Bu zincirin son halkası ise şehir hastaneleridir. Bir yılı aşkın süredir ilimizde hizmet veren Adana Şehir Hastanemiz, hem vatandaşlarımıza hem de bölgemize sunduğu hizmetlerle, Adana'yı sağlıkta Orta Doğu'nun çekim merkezine dönüştürecek devasa bir sağlık yatırımıdır." diye konuştu.

Demirtaş, uluslararası sağlık kuruluşlarına akredite olmuş özel hastanelerin de çalışmalarını yoğun bir biçimde sürdürdüğünü aktararak, şöyle devam etti:

"Sağlık sektöründe Adana'mızda yapılan tüm bu yatırımlar, bugün Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında açılışını yaptığımız Adana Sağlık Festivali'nin bir tesadüf olmadığının da en büyük göstergesidir. Kamu ve özel böylesine bir potansiyelin festival şemsiyesi altında bir araya gelmesi, vitrine çıkması, ünlü konuklar, seminerler, sunumlar ve etkinliklerle Adana'da sağlık sektörünün konuşulması ve bunun ulusal gündeme taşınması, bizler için fevkalade mutluluk vericidir. Festivaller kenti hüviyeti kazanan Adana'mızın, sağlık festivalini de diğerleri gibi gelenekselleştirmesi, en büyük beklentimizdir."

Daha sonra Vali Demirtaş ve protokol üyeleri festivalin açılış kurdelesini keserek stantları gezdi.

- "Adana kebabı sağlıklıdır"

Etkinlik kapsamında söyleşiye katılan Prof. Dr. Canan Karatay da karaciğer yağlanması konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Adana kebabının sağlıklı olduğunu ifade eden Karatay, "Kebabın en büyük lezzeti, içerisine konulan kuyruk yağından gelir. Tüketilirse şişmanlıktan kurtulursunuz, sağlığınıza kavuşursunuz, felç tansiyon, kalp hastası olmazsınız. Ama yanında pilav, ekmek, üzerine de baklava yenmeyecek. Adana kebabının etini ve yanındaki sebzeleri bol bol yiyebilirsiniz." diye konuştu.

Trans yağların tüketilmemesi ve yasaklanması gerektiğini, bunların karaciğer yağlanmasına neden olduğunu dile getiren Karatay, tereyağı, zeytinyağı gibi doğal yağların tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Çocuklarda bile karaciğer yağlanmasının görülmeye başlandığını vurgulayan Karatay, çocuklara gazlı içecek ve şeker verilmemesi tavsiyesinde bulundu.

Bir adım daha yaklaştılar! Eğer gerçek olursa...Bir adım daha yaklaştılar! Eğer gerçek olursa...
11 aylık Nisan bebeğin cansız bedeni, atık su çukurunda bulundu (2)11 aylık Nisan bebeğin cansız bedeni, atık su çukurunda bulundu (2)
VERİMDER, Anadolu buluşmalarının 6'ncısını Van’da yaptıVERİMDER, Anadolu buluşmalarının 6'ncısını Van’da yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana

En Çok Okunan Haberler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Türkiye'den AP'ye bir tepki daha: Tarihe geçecek

Türkiye'den AP'ye bir tepki daha: Tarihe geçecek

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

Seçime kan bulaştı! Aday öldü, 2 kişi yaralandı

Seçime kan bulaştı! Aday öldü, 2 kişi yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç adam intihar için çıktı ama o anlarda akıllara bakın hangi soru takıldı!

O intihar için çıktı ama akıllardaki soru bambaşkaydı!

Amik Ovası'nda renk cümbüşü

Amik Ovası'nda renk cümbüşü

Osmanlı'dan kalan gelenek hala devam ediyor! 'Daha önce hiç görmemiş olan var'

Osmanlı'dan kalan gelenek! 'Daha önce hiç görmemiş olan var'

89 yaşında gelin oldu!

89 yaşında gelin oldu!

Kara çarşaf giyip geldi! Güvenlik kameraları her şeyi kaydetti!

Kara çarşaf giyip geldi! Güvenlik kameraları her şeyi kaydetti!

Çocukların denetimden kaçırıldığı anaokulunu veliler bastı

Çocukların denetimden kaçırıldığı anaokulunu veliler bastı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.