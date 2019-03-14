Adana'da Sağlık Festivali başladı

Adana'da kamu ve özel hastanelerle, sağlık merkezlerinin stantlarının yer aldığı, sağlıklı yaşam ürünlerinin sergilendiği "Sağlık Festivali" başladı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, TÜYAP Adana Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki törende yaptığı konuşmada, insan hayatını her türlü duygu ve düşüncenin üzerinde tutarak, hizmet sunan tüm doktorların ve sağlık personellerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Sağlık ihtiyaçlarının giderilmesinin, hizmetlerin etkin ve yaygın bir biçimde karşılanmasının, sosyal devlet olmanın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Demirtaş, "Son 17 yılda sağlık sektöründe gerçekleştirilen yatırımlar, sosyal devlet olmanın ve sağlıkta yaşanan değişimle dönüşümün en büyük ispatıdır. Bu zincirin son halkası ise şehir hastaneleridir. Bir yılı aşkın süredir ilimizde hizmet veren Adana Şehir Hastanemiz, hem vatandaşlarımıza hem de bölgemize sunduğu hizmetlerle, Adana'yı sağlıkta Orta Doğu'nun çekim merkezine dönüştürecek devasa bir sağlık yatırımıdır." diye konuştu.