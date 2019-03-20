HABER

Adana'da 'şahin' başlı baston bıçak ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 10:29 | Son Güncelleme

ADANA'da polis, şüphelendiği Araçta yaptığı aramada, 'Şahin' başlı baston bıçak ele geçirdi.

Adana'da 'şahin' başlı baston bıçak ele geçirildi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis, şüphelendiği Araçta yaptığı aramada, 'Şahin' başlı baston bıçak ele geçirdi.
Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi'nde araç kontrolü yapan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus timleri, şüphelendikleri otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, 'Şahin' figürü olan bir baston bulundu. Yapılan detaylı incelemede, bastanonun bıçak olduğu ortaya çıktı. Araç sürücüsü ise gözaltına alındı. Sürücü, bıçağı hobi amaçlı yanında bulundurduğunu iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAF

Adana'da 'şahin' başlı baston bıçak ele geçirildiAdana'da 'şahin' başlı baston bıçak ele geçirildiAdana'da 'şahin' başlı baston bıçak ele geçirildi

Şimdi de bu moda oldu! Şimdi de bu moda oldu!
Karnına bariyer saplanan İranlı çocuk, kurtarılamadıKarnına bariyer saplanan İranlı çocuk, kurtarılamadı
Diyarbakır'da teröristlerce kullanılan 2 sığınak bulunduDiyarbakır'da teröristlerce kullanılan 2 sığınak bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.