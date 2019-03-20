Adana'da 'şahin' başlı baston bıçak ele geçirildi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis, şüphelendiği Araçta yaptığı aramada, 'Şahin' başlı baston bıçak ele geçirdi.

Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi'nde araç kontrolü yapan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus timleri, şüphelendikleri otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, 'Şahin' figürü olan bir baston bulundu. Yapılan detaylı incelemede, bastanonun bıçak olduğu ortaya çıktı. Araç sürücüsü ise gözaltına alındı. Sürücü, bıçağı hobi amaçlı yanında bulundurduğunu iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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