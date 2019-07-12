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Adana'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 19:08 | Son Güncelleme

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan akraba 5 kişiden biri hayatını kaybetti.

ADANA, (DHA) - ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan akraba 5 kişiden biri hayatını kaybetti. Mersin, Niğde ve Adana'da, 15 günde, metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 13'e yükseldi.
Ceyhan'da birlikte alkol alan ve rahatsızlanınca yakınları tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi ve özel hastaneye götürülen 5 kişi, 'metil alkol zehirlenmesi' şüphesiyle tedaviye alındı. Tedaviye alınanlardan D.Ö.K. (31), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. D.Ö.K'nin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastanelerdeki diğer 4 kişinin tedavisinin sürdürüldüğü bildirildi.
ÖLÜ SAYISI ARTIYOR
Kentte 3 gün önce metil alkolden zehirlenip Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişiden 2'si yaşamını yitirmiş, diğeri ise tek gözünü kaybetmişti. Yine 3 gün önce metil alkol zehirlenmesi nedeniyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bir kişi de dün yaşamını yitirmişti.
15 GÜNDE, 13 ÖLÜM
Mersin'de son 15 günde metil alkol zehirlenmesiyle hastanelere başvuran 31 kişiden 8'i, Niğde'de 1 kişi yaşamını yitirmişti. Adana'da yaşamını yitiren 4 kişi ile birlikte, 3 ilde metil alkol zehirlenmesinden yaşamını yitirenlerin sayısı 13 oldu.

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