HABER

Adana'da sahte bekçi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 09:39 | Son Güncelleme

ADANA'da üzerinde tabanca ve bekçi üniforması bulunan sahte bekçi yakalandı.

Adana'da sahte bekçi yakalandı

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da üzerinde tabanca ve bekçi üniforması bulunan sahte bekçi yakalandı. Yücekaya'nın ifadesinde, hayalindeki mesleğin bekçilik olduğunu ancak sınavı kazanamadığı için ruhsatsız tabancası ve bekçi kıyafetiyle gezdiğini söylediği öğrenildi.
Üzerinde bekçi üniforması ve tabanca bulunan Baran Yücekaya (22) ve sivil görünümlü arkadaşı Onur Aktaş (18), önceki gün Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonuna giderek araçlarına yakıt aldı. Bu sırada istasyona gelen polis ekipleri, Baran Yücekaya'dan şüphelenerek nerede görevli olduğunu sordu. Yücekaya'nın "Rüzgarlıtepe'de çalışıyorum" demesi üzerine polisler sicil numarasını ve kimliğini sordu. Sicil numarasının ne olduğunu bilmediğini söyleyen Yücekaya, bekçi kimliğini de gösterememesi üzerine Adana İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amiri ve Çukurova Suç Önleme ve Araştırma ekiplerince gözaltına alındı. Yücekaya'nın polise verdiği ifadesinde, "Hayalimdeki meslek bekçilikti, sınava girdim ama kazanamadım. Ruhsatsız tabancam da vardı. O yüzden bekçi kıyafeti giydim" dediği öğrenildi. Baran Yücekaya hakkında 'kamu görevinin usülsüz olarak üstlenilmesi' ve 'ruhsatsız silah taşımak' suçlarından işlem yapıldı. İki şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Adana'da sahte bekçi yakalandıAdana'da sahte bekçi yakalandı

Fedakar annenin büyük mücadelesiFedakar annenin büyük mücadelesi
Edirne'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralıEdirne'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı, cezayı yediKurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı, cezayı yedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

İyilik yapmak isterken hayatını kaybetti!

İyilik yapmak isterken hayatını kaybetti!

Galatasaray'ın yıldız transferi İstanbul'a geldi!

Galatasaray'ın yıldız transferi İstanbul'a geldi!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Uyurgezer gencin ölümden döndüğü inanılmaz anlar

Uyurgezer gencin ölümden döndüğü inanılmaz anlar

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Batman’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Batman’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van’da bir otomobilde 111 kilo eroin ele geçirildi

Van’da bir otomobilde 111 kilo eroin ele geçirildi

'Köpek dövüşü' kavgasında komşusunu ve oğlunu öldürdü

'Köpek dövüşü' kavgasında komşusunu ve oğlunu öldürdü

Ankara'dan Tahran'a 5 yıl aradan sonra ilk tren seferi

5 yıl sonra bir ilk! Tarihi an

Isparta’da damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Yolda başına cam düşen kadın, 17 gün sonra hayatını kaybetti

Yolda başına cam düşen kadın, 17 gün sonra hayatını kaybetti

Cama yumruk atan kadın, kan kaybından hayatını kaybetti

Cama yumruk atan kadın, kan kaybından hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.