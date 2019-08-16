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Adana'da sahte bekçi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 10:57 | Son Güncelleme

ADANA'da üzerinde tabanca ve bekçi üniforması bulunan sahte bekçi yakalandı.

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da üzerinde tabanca ve bekçi üniforması bulunan sahte bekçi yakalandı. Yücekaya'nın ifadesinde, hayalindeki mesleğin bekçilik olduğunu ancak sınavı kazanamadığı için ruhsatsız tabancası ve bekçi kıyafetiyle gezdiğini söylediği öğrenildi. Üzerinde bekçi üniforması ve tabanca bulunan Baran Yücekaya (22) ve sivil görünümlü arkadaşı Onur Aktaş (18), önceki gün Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonuna giderek araçlarına yakıt aldı. Bu sırada istasyona gelen polis ekipleri, Baran Yücekaya'dan şüphelenerek nerede görevli olduğunu sordu. Yücekaya'nın "Rüzgarlıtepe'de çalışıyorum" demesi üzerine polisler sicil numarasını ve kimliğini sordu. Sicil numarasının ne olduğunu bilmediğini söyleyen Yücekaya, bekçi kimliğini de gösterememesi üzerine Adana İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amiri ve Çukurova Suç Önleme ve Araştırma ekiplerince gözaltına alındı. Yücekaya'nın polise verdiği ifadesinde, "Hayalimdeki meslek bekçilikti, sınava girdim ama kazanamadım. Ruhsatsız tabancam da vardı. O yüzden bekçi kıyafeti giydim" dediği öğrenildi. Baran Yücekaya hakkında 'kamu görevinin usülsüz olarak üstlenilmesi' ve 'ruhsatsız silah taşımak' suçlarından işlem yapıldı. İki şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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