Adana'da sahte içki imalathanesine operasyon

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde imalathaneye dönüştürülen evde 10 litre etil alkol, 205 şişe ile bidonlara doldurulmuş 45 litre sahte içki, 103 boş şişe, 302 çeşitli markalara ait etiket ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Onur Mahallesi'ndeki bir evin sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğünü belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 10 litre etil alkol, 205 şişe ile bidonlara doldurulmuş 45 litre sahte içki, 103 boş şişe, 302 çeşitli markalara ait etiket ele geçirdi.

Ekipler, olayla ilgili şüpheliler A.M. ve E.G'yi gözaltına aldı, sahte içkileri de imha etti.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlıların, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

