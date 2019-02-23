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Adana'da sahte içki operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 22:18 | Son Güncelleme

Adana'da sahte içki operasyonları

Adana'da düzenlenen iki operasyonda, 25 şişe ve 24 litre sahte içki, 70 litre etil alkol ve 3 litre viski aroması ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Karasoku Mahallesi'ndeki bir depoya baskın düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 25 şişe sahte içki, 70 litre etil alkol, 3 litre viski aroması, 687 viski bandrolü, 180 viski kapak kılıfı ve 577 boş şişe ele geçirildi.

Sahte içki ve malzemelerle ilgili M.S. gözaltına alındı.

Mestanzade Mahallesi Eminağa Caddesi'ndeki bir tekel bayisinde yapılan aramada da 58 plastik şişede 24 litre sahte içki bulundu.

İş yeri sahibi A.İ.C. gözaltına alındı.

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