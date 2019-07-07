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Adana'da sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 23:57 | Son Güncelleme

Ceyhan ilçesinde 150 litre sahte içki ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 150 litre sahte içki ele geçirildi, yakalanan zanlı cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde T.A'nın (69) hazırladığı sahte içkileri pet şişelere doldurarak motosikletle satış yaptığını belirledi.

Bunun üzerine ekipler, yaptıkları çalışmayla şüpheliyi satış yaptığı sırada yakaladı.

Motosiklette ve şüpheliye ait ev ile depoda yapılan aramalarda 150 litre sahte içki ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A. tutuklandı.

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