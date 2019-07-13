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Adana’da sahte içki operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 09:13 | Son Güncelleme

Adana polisi, sahte içki üreten ve satışını yapanlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 238 şişe sahte ya da kaçak içki ile tıbbi kullanım amaçlı 28 şişe etil alkol ele geçirildi.Adana’da ve Mersin’de çok sayıda kişinin metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü sahte içki üreticilerine ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yaptı.

Adana polisi, sahte içki üreten ve satışını yapanlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 238 şişe sahte ya da kaçak içki ile tıbbi kullanım amaçlı 28 şişe etil alkol ele geçirildi.
Adana’da ve Mersin’de çok sayıda kişinin metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü sahte içki üreticilerine ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yaptı. Geçtiğimiz gün Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda üretim yapılan yerlere ve içkili iş yerlerine şok baskınlar düzenledi.
Adana’da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçelerde 45 ayrı adres ve Ceyhan ilçesinde de 15 adres olmak üzere 60 adrese şok baskın gerçekleştirdi.
Yapılan operasyonda, 238 şişe sahte ya da kaçak içki, bin 915 paket kaçak sigara, bin 120 adet cinsel içerikli hap, 96 adet dolu fişek ve 28 şişe yönetmeliğe uygun olmayan etil alkol ele geçirildi. Ayrıca 9 iş yerine toplam 17 bin 700 lira idari para cezası kesildi.

Adana’da sahte içki operasyonu

Adana’da sahte içki operasyonu

Adana’da sahte içki operasyonu

Adana’da sahte içki operasyonu

Adana’da sahte içki operasyonu

Adana’da sahte içki operasyonu

Adana’da sahte içki operasyonu

Adana’da sahte içki operasyonu

Adana’da sahte içki operasyonu

Adana’da sahte içki operasyonu

Adana’da sahte içki operasyonu

Adana’da sahte içki operasyonu

Adana’da sahte içki operasyonu

Adana’da sahte içki operasyonu

Adana’da sahte içki operasyonu
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