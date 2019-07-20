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Adana'da sahte içki operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 10:14 | Son Güncelleme

ADANA'da polis, bir eve yaptığı baskında 180 litre etil alkol, bandrolsuz 30 şişe, pet şişeler içine hazırlamış 20 litre içki ve pet şişede 250 mililitre viski aroması ele geçirdi.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da polis, bir eve yaptığı baskında 180 litre etil alkol, bandrolsuz 30 şişe, pet şişeler içine hazırlamış 20 litre içki ve pet şişede 250 mililitre viski aroması ele geçirdi. Olayla ilgili firari V.K. ve H.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak içkiden 10 kişinin ölmesi üzerine harekete geçti. Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bir evde içki üretimi yapıldığı ihbarını alan polisler adrese baskın düzenledi. Eve giren polis tüm odalarda, dolapların içinde içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi. Aramalarda 180 litre etil alkol, bandrolsuz 30 şişe, pet şişeler içine hazırlamış 20 litre içki ve pet şişelerde 250 mililitre viski aroması bulundu. Olayla ilgili firari V.K. ve H.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ayrıca polisler Sarıçam ilçesindeki baskında da 5 litrelik plastik şişeler içinde 2 bin 20 litre etil alkole el koydu. Depoda bulunan R.D ve M.A. gözaltına alındı. Operasyonların devam edeceği açıklandı.

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