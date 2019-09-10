HABER

Adana'da sahte içki operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 10:16 | Son Güncelleme

ADANA'da polis, şatısa hazır 205 şişe sahte içki ele geçirdi.

Adana'da sahte içki operasyonu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da polis, şatısa hazır 205 şişe sahte içki ele geçirdi.
Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz aylarda kentte 12 kişinin sahte içkiden ölmesi üzerine artırdığı denetimlerini sürdürüyor. Polis ekipleri, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir eve düzenledikleri baskında, satışa hazır 205 şişe içki, 10 litre etil alkol ve içki aroması ele geçirdi. Evde bulunan A.M. ve E.G. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAF

Adana'da sahte içki operasyonu

PARTNER 'Hangisi benim acaba?' O ünlüyü tanıdınız mı? 'Hangisi benim acaba?' O ünlüyü tanıdınız mı?
Evinin merdivenlerini çıkarken fenalaşan öğretmen, hastanede öldüEvinin merdivenlerini çıkarken fenalaşan öğretmen, hastanede öldü
Adana’da kaçak içki operasyonuAdana’da kaçak içki operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bahar'ın büyük değişimi! Yeni sezondan çarpıcı fragman

Bahar'ın büyük değişimi! Yeni sezondan çarpıcı fragman

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.