HABER

Adana'da sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 10:27 | Son Güncelleme

Depoda sahte içki imal ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ile Sarıçam Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, İncirlik Yeni Mahalle'deki depoda sahte içki imalatı yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Depodaki aramada 168 şişe ve 125 litre rakı, 27 şişe ve 10 litre viski, 160 litre etil alkol, 700 şişe kapağı, 85 etiket ile 50 sahte bandrol ele geçirildi.

Operasyonda M.Ö. ve S.C. gözaltına alındı.

Beşiktaş'ta mide bulandıran olay! Ağaçların arasında saklanıp...Beşiktaş'ta mide bulandıran olay! Ağaçların arasında saklanıp...
Düğün salonu sahiplerinin 'sokak ve kır düğünü' tepkisiDüğün salonu sahiplerinin 'sokak ve kır düğünü' tepkisi
İznik'te balıkçının ağına 80 kiloluk yayın balığı takıldıİznik'te balıkçının ağına 80 kiloluk yayın balığı takıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana sahte içki operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Otoyol savaş alanına döndü! Gece yarısı korkunç kaza!

Otoyol savaş alanına döndü! Gece yarısı korkunç kaza!

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Japonya'da yemesi zorunlu! Türkiye'de de üretilmeye başlandı

Japonya'da yemesi zorunlu! Türkiye'de de üretilmeye başlandı

Yunanistan büyük bir skandala imza attı! Yaralı halde bulundular

Yunanistan büyük bir skandala imza attı! Yaralı halde bulundular

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van Muradiye'de 4 büyüklüğünde deprem

Van'da deprem

İstanbul'da '29 Ekim' provaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Arkadaşı öldü kendisi kayıp! Ekipler her yerde onu arıyor!

Arkadaşı öldü kendisi kayıp! Ekipler her yerde onu arıyor!

Evinde düşen yaşlı kadını kurtarmak için seferber oldular

Evinde düşen yaşlı kadını kurtarmak için seferber oldular

Yunanistan yaralı kaçak göçmenleri zorla Türkiye'ye gönderdi!

Yunanistan büyük bir skandala imza attı! Yaralı halde bulundular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.