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Adana’da sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 10:00 | Son Güncelleme

Adana’da bir eve yapılan operasyonda 4 bin litre 238 litre sahte içki ele geçirildi.

Adana’da bir eve yapılan operasyonda 4 bin litre 238 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi, Güneşli Mahallesi’nde bir evde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine eve operasyon yaptı. Evde, 988 litre satışa hazır, 3 bin 250 litre ise fermente aşamasında olmak üzere toplamda 4 bin 238 litre sahte içki ele geçirildi. Evde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve bir miktar esrar elde edilirken, H.İ. isimli zanlı gözaltına alındı.
Sahte içkiler olay yerinde banyo ve tuvalete dökülerek imha edildi.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.İ. nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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