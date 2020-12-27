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Adana’da sahte içki operasyonu

27.12.2020 09:59 | Son Güncelleme:
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Adana’da yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış bin 475 litre ve 110 şişe sahte içki, 430 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlanan sahte içkiler olduğunu belirledi.

Adana’da yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış bin 475 litre ve 110 şişe sahte içki, 430 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlanan sahte içkiler olduğunu belirledi. Polis sahte içkilerin Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet ve Köklüce, Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir mahallelerinde olduğunu tespit etti. Polis bu üç adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskında bin 475 litre ve 110 şişe sahte içki, 430 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi. Polis olayla ilgili 3 zanlıyı gözaltına aldı.

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