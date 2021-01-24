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Adana’da sahte içki operasyonu

24.01.2021 10:57 | Son Güncelleme:
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Adana polisinin yaptığı operasyonda 130 şişe sahte içki, 15 litre etil alkol, 6 litre viski aroması ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde sahte içki imal edildiği bilgisine ulaştı.

Adana polisinin yaptığı operasyonda 130 şişe sahte içki, 15 litre etil alkol, 6 litre viski aroması ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde sahte içki imal edildiği bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine adrese yapılan baskında 130 şişe satışa hazır sahte içki, 110 dolum aparatlı doluma hazır boş şişe, 300 adet değişik markalarda boş viski şişesi, 15 litre etil alkol, 6 litre viski aroması, 0.5 litre gıda boyası, 500 adet viski etiketi, 700 adet viski kapüşonu, 1000 adet viski kapağı, 70 adet yabancı menşeli içki bandrolü ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı. Zanlıların ünlü içki markalarının isimlerini kullanarak satış yaptıkları öne sürüldü. Adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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