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Adana’da sahte içki operasyonunda 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 21:33 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde sahte içki ticareti yaptığı ve 2 kişinin ölümüne sebep olduğu ileri sürülen 3 kişi tutuklandı.Son günlerde gündemde olan ve birçok kişinin ölümüne sebebiyet veren sahte içki ile ilgili Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatlarıyla harekete geçen Ceyhan polisi, 5 Temmuz Cuma günü Tahir A.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde sahte içki ticareti yaptığı ve 2 kişinin ölümüne sebep olduğu ileri sürülen 3 kişi tutuklandı.
Son günlerde gündemde olan ve birçok kişinin ölümüne sebebiyet veren sahte içki ile ilgili Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatlarıyla harekete geçen Ceyhan polisi, 5 Temmuz Cuma günü Tahir A. isimli şahsa ait araçta satışa hazır halde 145 litre kaçak alkol, 6 Temmuz Cumartesi günü ise Tuncay B., Işkın K. ve Arif G.’ye ait iş yerinde 39 litre kaçak içki ve son olarak 10 Temmuz Çarşamba günü de Ömer Faruk Ö.’nün iş yerinde 30 litre olmak üzere toplam 214 litre kaçak ya da sahte içki ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda sahte içkiden dolayı D.Ö.K. ve M.D. isimli vatandaşların hayatını kaybetmesine ve biri çocuk olmak üzere 10 vatandaşın sağlığını tehlikeye düşüren şahıslar göz altına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Ömer Faruk Ö., Arif G. ile Tuncay B. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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