HABER

Adana’da sahte para operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 10:06 | Son Güncelleme

Adana polisinin yaptığı operasyonda 3 bin 400 TL sahte para ele geçirildi.

Adana’da sahte para operasyonu

Adana polisinin yaptığı operasyonda 3 bin 400 TL sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlının parayı başkasına götürdüklerini, sahte olduğunu bilmediklerini söylediği öğrenildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Mücahitler Bulvarından, Mavi Bulvar istikametine doğru giden bir otomobilde sahte para olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçip otomobili durduran polis yaptığı aramada otomobilde bulunan M.A. ve S.B. isimli şahısların üzerinde 3 bin 400 TL 100’er TL’lik banknotlar şeklinde sahte para ele geçirdi. Zanlılar gözaltına alınarak emniyete getirildi.
Sorgulanan zanlıların paraların sahte olduğunu bilmediklerini tanımadıkları bir şahsa götürdüklerini söyledikleri öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana’da sahte para operasyonu

PARTNERBu adımları atmak hayat kalitenizi yükseltecek Bu adımları atmak hayat kalitenizi yükseltecek
TOMA’nın müdahalesi faciayı önlediTOMA’nın müdahalesi faciayı önledi
Katil zanlısını, simitçi, su satıcısı, ayakkabı boyacısı polisler yakaladıKatil zanlısını, simitçi, su satıcısı, ayakkabı boyacısı polisler yakaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki... Kanınız donacak!

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki... Kanınız donacak!

Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak!

Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı erkek cesedi bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Ankara'da polisten kaçan alkollü sürücü çaya düştü

Ankara'da polisten kaçan alkollü sürücü çaya düştü

Öfkeli komşu dehşet saçtı! 2 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu!

Öfkeli komşu dehşet saçtı!

Taksim Camii alemiyle hilal buluştu, vatandaşlar telefona sarıldı

Yer: Taksim! Gören telefona sarıldı

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar: Ölü ve yaralılar var!

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.