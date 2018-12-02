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Adana'da saka kuşu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.12.2018 16:34 | Son Güncelleme

ADANA'da, doğadan yakalanıp, seyyar tezgahlarda satışı yapılan 120 saka kuşuna, Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından el koyuldu.

ADANA, (DHA) - ADANA'da, doğadan yakalanıp, seyyar tezgahlarda satışı yapılan 120 saka kuşuna, Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından el koyuldu. Kocavezir Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı üzerinde Suriyeliler tarafından yaşam alanlarından tuzakla yakalanıp, satılan saka kuşları olduğu bilgisi üzerine Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Ekipler, kafeslerde satışa sunulan 120 kuşa el koydu. Kuşlar, daha sonra yaşam alanlarına bırakıldı. Kuşların satışını yaptığı belirlenen Suriyelilere ise Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince her kuş için 570 TL'den toplam 68 bin 400 TL ceza kesildi.

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