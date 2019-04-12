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Adana'da Sakıp Sabancı'ya mevlit okutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 16:11 | Son Güncelleme

MERHUM iş adamı Sakıp Sabancı'nın 15'inci ölüm yıl dönümünde ailesi tarafından Adana Sabancı Merkez Camii'nde mevlit okutuldu.

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- MERHUM iş adamı Sakıp Sabancı'nın 15'inci ölüm yıl dönümünde ailesi tarafından Adana Sabancı Merkez Camii'nde mevlit okutuldu. Cuma namazından çıkanlara da helva dağıtıldı. 2004 yılında yaşama veda eden iş adamı Sakıp Sabancı için Sabancı Merkez Camii'nde mevlit okutuldu. Sabancı Ailesi tarafından okutulan mevlide çok sayıda vatandaş katıldı. Cuma namazından çıkan vatandaşlara da helva, lokum ve meyve suyu dağıtıldı. Cami cemaati merhum Sabancı için dualar okudu.

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