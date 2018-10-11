Adana'da saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kalabalık bir grup tarafından darbedildiği iddia edilen kişi yakınlardaki bir eve sığınarak kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, Kocavezir Mahallesi Obalar Caddesi'nde bir kişinin darbedildiği ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gitti.
Ekipler, isminin Kadir Ç. olduğu öğrenilen kişinin kalabalık bir grup tarafından darbedildiğini ve bir eve sığınarak kurtulduğunu belirledi.
Kadir Ç'nin hastaneye götürülmesi için olay yerine 112 Acil Servis ekipleri çağrılırken yaralı ambulansa bindirildiği sırada annesi Fadime Ç. olay yerine geldi.
Oğlunu yaralı halde görünce gözyaşlarını tutamayan anne Fadime Ç, daha önce evlerinin önünde kedisine çarparak ölümüne neden olan kişilerle aralarında husumet bulunduğunu anlatarak aynı kişilerin oğlunu yolda görüp darbettiğini öne sürdü.
Bu arada vatandaşların, saldırıya uğraması üzerine eve sığınan kişinin hırsız olduğunu düşünerek polise ihbarda bulunduğu öğrenildi.
Daha sonra yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, Kadir Ç'ye saldıran kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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