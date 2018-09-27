Adana'da sanatçılar 'Sevgi Korteji' ile halkı selamladı

Nuri PİR-Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, bu yıl 25'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında oluşturulan 'Sevgi Korteji' ile sinemacılar halkı selamlayıp, şehir turu attı.

Festival kapsamında Hacı Sabancı Bulvarı'ndaki bir otelin önünden üstü açık klasik otomobillere binen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile Türk sinemasına emek veren oyuncu, yönetmen ve yapımcılar şehir turu atarak belediye binasının bulunduğu Atatürk Caddesi'ne halkı selamlayarak geldi. Ünlü isimler Nuri Alço, Doğuş Sermiyan Midyat, Mustafa Altıoklar, Gülşen Tuncer, Demir Karahan ve Süleyman Turan'ın da katıldığı kortejde, vatandaşlar sanatçıları fotoğraflamak için birbirleriyle yarıştı.

ADANA'YA YAKIŞIR BİR FESTİVAL

Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde sanatçılar, halka karanfil attı. Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar da, kendilerine çiçek veren ünlülerle fotoğraf çektirdi. Kortejde yer alan motosiklet kulübü üyeleri de dikkati çekti. Kortejde yer alan Nuri Alço, Adana'ya yakışır bir festival gerçekleştiğini belirtirken, festivale katılan ve kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Yakup Yavru'yu andı. Sevgi korteji, İstasyon Meydanı'nda sona erdi.

