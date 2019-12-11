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Adana'da şehir merkezine inen yaban domuzu, paniğe neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 04:47 | Son Güncelleme

 ADANA'da Çukurova ilçe merkezine inen yaban domuzu, paniğe neden oldu.

Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA) - ADANA'da Çukurova ilçe merkezine inen yaban domuzu, paniğe neden oldu. İlk olarak köpek zannedilen daha sonra ise yaban domuzu olduğu anlaşılan hayvan, bir müddet sokak aralarında dolaştıktan sonra ağaçlık araziye kaçarak, ortadan kayboldu.

Saat 01.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde sokakta iri bir havyanın dolaştığı gören vatandaşlar, yaklaşınca yaban domuzu olduğunu fark etti. Yabani hayvanın kimseye zarar vermemesi için peşinden giden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Bir apartmanın otoparkına giren domuzun yakalanması için bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne bağlı av koruma memuru sevk edildi. Uzman memur tarafından otoparktan kontrollü olarak çıkartılan yaban domuzu, kaçmaya başladı. Ekip ve vatandaşların peşinden gittiği yaban domuzu, ağaçlık araziye girip, ortadan kayboldu. Yaban domuzunun, aç kaldığı için kentin yaklaşık 5 kilometre dışındaki ormanlık alandan, yerleşim yerine geldiği düşünülüyor.

"HIRLADI, SALDIRMAYA ÇALIŞTI"

Hayvanı ilk olarak köpek zannettiklerini, peşinden gittiklerini anlatan Barış Çakı, "Hırladı, saldırmaya çalıştı. Sabah okula giden çocuklara zarar verebilir diye takip ettik. Gerekli birimleri arayarak, durumu bildirdik" dedi.

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