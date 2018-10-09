Adana'da, Şehir Tiyatroları Buluşması

Damla GÖL/ADANA, (DHA)- ADANA Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen 5. Şehir Tiyatroları Buluşması, 15 Ekim’de başlayacak. Bir hafta sürecek ücretsiz etkinlikte 7 ülkeden 17 tiyatro topluluğu 19 oyunla tiyatro severlerin karşısına çıkacak.

Bu yılki tiyatro şölenine Türkiye, Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Sincan Uygur Özerk Cumhuriyeti, Gagavuzya Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan’dan 17 tiyatro topluluğu 19 ayrı oyunla temsiller sunacak. Etkinliğin başlayacağı ilk gün olan 15 Ekim akşamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları “Nora Bir Bebek Evi” adlı oyunu sahneleyecek.

Adana Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni İsmail Dikilitaş, ücretsiz etkinliğe katılan ekiplerin oyunlarını Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda saat 15.00 ve saat 19.00'da sahneleyeceğini belirtip, tüm Adanalıları davet etti. Dikilitaş, “Tiyatroya değer veren şehirlerin birbirinden değerli sanatçılarını Adana'da misafir etmekten büyük mutluluk duyacağız" dedi.

KATILAN TİYATRO TOPLULUKLARI

21 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek dev etkinlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 'Nora Bir Bebek Evi', Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 'Bir Delinin Güncesi' ve 'Ah Bu Evlilik', Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 'Düğün Ya Da Davul', Almanya Nürnbegn OKM Objektif Sahne Tiyatrosu 'Sınır', Sarıyer Belediye Tiyatrosu 'Öldürdüğüm Adam', Alanya Belediye Tiyatrosu 'Sırça Bilbolar' ve 'Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım', KKTC Beyarmudu Belediyesi Güney Maserya Halk Tiyatrosu 'Ejderha Tepesi', Kuddus Kujyamirov Uygur Akademik Müzikal Komedi Devlet Tiyatrosu 'Muğam Sırları', Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 'Bir Delinin Hatıra Defteri', Dionis Tanasoğlu Adına Gagauz Milli Tiyatrosu 'Paali Pamela', Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Yuğ Tiyatrosu 'Teklif', Diyarbakır Şehit Tiyatroları 'Tamara’nın Çığlıkları', Auezov Adına Kazakistan Akademik Devlet Dram Tiyatrosu 'Korkutun Büyüsü', Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu 'Duyulmamış Bir Aşk İlleti', KKTC Güzelyurt Belediyesi Şehit Tiyatrosu 'Gül Pansiyon' adlı oyunlarla tiyatro seyircisinin karşısına çıkacak.