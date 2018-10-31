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Adana'da şehitlere hakaret ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 09:53 | Son Güncelleme

Tunceli'de teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenerek şehit olan iki askere, sosyal medya üzerinden hakaret ettiği öne sürülen 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı - Adliyeye sevk edilen zanlı, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı

Tunceli'de teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenerek şehit olan iki askere, sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 17 yaşındaki şüpheli, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

Nazımiye ilçesi Sarıyayla Mahallesi kırsalında teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel ve Ferruh Dikmen'e, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla hakaret ettiği öne sürülen F.G.'nin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları araştırmayla kimliğini belirlediği şüpheli F.G'yi (17) merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Hırsızlıktan emniyette çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli, yaşının 18'den küçük olması nedeniyle Çocuk Şubesi ekiplerine teslim edildi.

İşlemlerinin ardından "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" ve "terör propagandası yapmak" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

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