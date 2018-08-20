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Adana'da şehitliklerde duygulu anlar yaşandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 14:12 | Son Güncelleme

ADANA'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler dolup taşarken, duygu dolu anlar yaşandı.

Adana'da şehitliklerde duygulu anlar yaşandı

Sude UÇAROĞLU/ADANA,(DHA)- ADANA'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler dolup taşarken, duygu dolu anlar yaşandı.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Hakan Atınç İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral İsmail Günaydın, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile şehit yakınları Asri ve Buruk mezarlıklarındaki şehitlikleri ziyaret etti. Protokol üyeleri, mezarları tek tek gezip, karanfil bıraktı. Duaların okunduğu mezarlıkta duygusal anlar da yaşandı. Vali Demirtaş, şehit yakınlarıyla da sohbet edip, sabır diledi.
BABALARINI ÇOK ÖZLÜYORLAR
Ordu'da 2010 yılında şehit düşen Uzman Çavuş Hacı Emin Pişkin'in eşi Tülin Pişkin de mezar başında eşi için dua etti, 2 oğlunun olduğunu belirten Pişkin, "Oğullarım babalarını çok özlüyorlar" dedi.
ŞEHİT ANNESİ: HER GÜN AĞLIYORUM
2016 yılında Diyarbakır'da şehit düşen polis memuru Ebubekir Durmuş'un annesi Ayşe Durmuş da oğlunun mezarında gözyaşlarına boğuldu. Durmuş, " 2 yıl oldu oğlum şehit düşeli. 2 yıldır her gün böyle ağlıyorum" dedi.

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Adana'da şehitliklerde duygulu anlar yaşandıAdana'da şehitliklerde duygulu anlar yaşandıAdana'da şehitliklerde duygulu anlar yaşandıAdana'da şehitliklerde duygulu anlar yaşandı

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