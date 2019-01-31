Adana'da servis midübüsü iş makinesiyle çarpıştı: çok sayıda ölü ve yaralı var (1)

ADANA, (DHA)- ADANA'nın merkez Yüreğir ilçesinde Solaklı Mahallesi Karataş yolu üzerinde meydana gelen kazada servis midibüsü ile iş makinesiyle çarpıştı. Midibüsün devrildiği kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi. kazanın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi
AP'den şoke eden Venezuela kararı
Görmeyen gözlerle 15 saat mesai yapıyor!
Anoreksiya hastası çikolatayla hayata döndü! İşte son hali
Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!
CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı
3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum