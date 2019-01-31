Adana'da servis midübüsü iş makinesiyle çarpıştı: çok sayıda ölü ve yaralı var (1)

ADANA, (DHA)- ADANA'nın merkez Yüreğir ilçesinde Solaklı Mahallesi Karataş yolu üzerinde meydana gelen kazada servis midibüsü ile iş makinesiyle çarpıştı. Midibüsün devrildiği kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi. kazanın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

