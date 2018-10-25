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Adana'da seyir halindeki tırda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 04:23 | Son Güncelleme

Adana'da seyir halindeki tırda yangın

Adana'nın Çukurova ilçesinde trafikte seyir halindeki bir tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana-Mersin otoban gişelerinde, Hatay'ın İskenderun ilçesinden yüklediği demirleri Ankara'ya götüren Serdar Aydemir'in kullandığı 73 SP 274 plakalı tırın dorse bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini fark etmesi üzerine aracı yol kenarına çeken sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Tırın dorsesinde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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