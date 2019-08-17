HABER

Adana'da seyir halindeki tırda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 14:05 | Son Güncelleme

Adana'da seyir halindeki tırda yangın

Adana'nın Sarıçam ilçesinde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Serdar Gültepe idaresindeki 16 PC 449 plakalı su yüklü tırın dorsesinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Gültepe, aracı emniyet şeridinde durdurarak durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

PARTNERBurak Özçivit'ten eşine destek!Burak Özçivit'ten eşine destek!
İstanbul’da etkili olan yağış sonrası Üsküdar’da kara ile deniz birleşti.İstanbul’da etkili olan yağış sonrası Üsküdar’da kara ile deniz birleşti.
Bursa’nın Macera Parkı hızla yükseliyorBursa’nın Macera Parkı hızla yükseliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
itfaiye Sarıçam su yüklü dorse TIR dorsesi yangın

En Çok Okunan Haberler

Sancaktepe'de 7 katlı binada patlama

Sancaktepe'de 7 katlı binada patlama

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

Meltem Cumbul'dan İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'a tepki

Meltem Cumbul'dan İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'a tepki

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

Savaşın eşiğine geldiler! Trump dünyaya seslendi

Savaşın eşiğine geldiler! Trump dünyaya seslendi

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Son dakika: İstanbul'da toplu ulaşımı vurdu

İstanbul'da yağış toplu ulaşımı vurdu!

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor! Meteoroloji'den yeni uyarı

İstanbul'da sağanak yağış! Meteoroloji'den yeni uyarı

Son dakika: Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da 14. Yeditepe Huzur Uygulaması

İstanbul'da dev uygulama! Havadan ve karadan abluka

Taksim Meydanı'nda turist kadın ile taksici arasında arbede

Taksim Meydanı'nda arbede!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.