Adana'da sıcak ve nem bunalttı

Can ÇELİK/ ADANA,(DHA)- ADANA'da eylül ayının son günlerine rağmen sıcak hava sokağa çıkan vatandaşları bunalttı.

Nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 37 dereceye bulduğu Adana'da, güneş altındaki termometreler de öğle saatlerinde 41 dereceye ulaştı. Hafta sonu olmasına rağmen sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşlar, bunaltıcı sıcaktan olumsuz etkilendi. Sıcaktan bunalanlar çareyi parklardaki ağaç gölgelerinde serinlemekte buldu.

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