Adana’da şiddetli rüzgarda ağaçlar devrildi, yangın çıktı

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)- ADANA’da şiddetli rüzgar ve yağmurda koptuğu belirtilen elektrik tellerinden çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi, ağaçlar otomobillerin üzerine devrildi. Merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi 73093 Sokak’ta kuvvetli rüzgar ve yağmur sebebiyle kopan elektrik tellerindeki kontak nedeniyle bir ev alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine alevlerin yükseldiği evin bulunduğu yere çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alırken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Ancak ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri mahalle halkını yangına neden olan elektrik tellerinden uzaklaştırdı. Meraklı vatandaşlar çevreden bir süre uzaklaşmayarak çalışmaları izledi. Ekipler, elektrik görevlilerinin gelmesinin ardından normale döndü. AĞAÇLAR OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ Kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle ana caddeler üzerindeki bazı narenciye ve çam ağaçları otomobillerin üzerine devrildi. Polis ekipleri, ağaçların devrildiği alanlarda önlem aldı. Reşatbey Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde bir otomobilin üzerine devrilen ağaç dalları kesilerek kaldırıldı. Otomobilde maddi hasar oluştu.

